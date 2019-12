Morreu Marie Fredriksson, vocalista dos Roxette, aos 61 anos, vítima de cancro, confirmou esta terça-feira a agência da artista.

“É com grande tristeza que anunciamos que Marie Fredriksson morreu na manhã de 9 de dezembro na sequência de um luta de 17 anos contra um cancro”, lê-se num comunicado publicado pela sua agência.

A cantora sueca foi diagnosticada em 2002 com um tumor cerebral. Recorde-se que a banda Roxette alcançou sucesso mundial nos anos 1990, com músicas como "The Look", "Joyride" ou "It Must Have Been Love".