A Bolt alargou a sua atuação no norte do país, onde já tem motoristas prontos a aceitar as primeiras viagens. Além de Aveiro e Guimarães, a plataforma também já atua na zona norte em cidades como Coimbra, Águeda, Figueira da Foz, Matosinhos e Vila Nova de Gaia.

“Temos recebido um ótimo feedback dos nossos utilizadores na cidade do Porto e Braga e, visto que o seu desejo é poderem viajar com a Bolt em cada vez mais cidades que rodeiam os principais centros urbanos, torna-se natural para nós que seja este o caminho a seguir. A expansão para estas cidades é sem dúvida uma prova de crescimento da Bolt em Portugal e, acima de tudo, indica a aproximação e confiança que os portugueses têm vindo a ganhar no serviço que oferecemos”, explica David Ferreira da Silva, responsável pela Bolt em Portugal.

Ao longo deste ano, também na zona centro a Bolt veio a expandir a sua operação além da área metropolitana de Lisboa, sendo que atualmente já chega até Estoril, Cascais, Ericeira, Setúbal e Alverca do Ribatejo.