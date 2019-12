O artista urbano Vhils, nome artístico de Alexandre Farto, esculpiu, com o auxílio de um berbequim, um desenho em baixo relevo onde retrata o rosto da cantora cabo-verdiana Cesária Évora, voz maior da morna, género musical e de dança típico deste país e que esta semana deverá ser elevado a Património Cultural e Imaterial da UNESCO.

Este foi o resultado de uma viagem de dez dias que o artista realizou a Cabo Verde, em outubro. “Aproveitei esta oportunidade para prestar homenagem à grande Cesária Évora, uma cantora extraordinária que capturou a alma de sua terra natal”, afirmou o artista português.

Cesária Évora nasceu no Mindelo, em 27 de Agosto de 1941, cidade onde também morreu, em 17 de Dezembro de 2011, sendo considerada, com as suas mornas, a cantora de maior reconhecimento internacional em Cabo Verde.

Cabo Verde apresentou em Março do ano passado a candidatura da morna a Património Cultural e Imaterial da Humanidade, cuja decisão pública deverá ser conhecida durante a reunião do Comité do Património Cultural e Imaterial da UNESCO, que decorre de 09 a 14 de Dezembro, em Bogotá, Colômbia.