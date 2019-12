A Sociedade Protetora dos Animais do Porto anunciou, esta segunda-feira, que vai suspender as adoções de animais a partir do dia 15 de dezembro até dia 6 de janeiro, para impedir que os animais sejam tratados como meros presentes de Natal.

Segundo a chefe de serviços de secretaria, Andreia Ribeiro, citada pela agência Lusa, esta medida não é recente e já é tomada há vários anos pela associação, depois da instituição se ter apercebido de que os "animais eram adotados nos dias 23 e 24 de dezembro e regressavam passados poucos dias".

"As adoções estão abertas quase 365 dias, não achamos que ficamos prejudicados por estes 15 dias. Achamos sim que podemos mostrar à população, principalmente aos mais jovens, que os animais não são para ser oferecidos. Um animal quer-se no dia 24 de março, abril ou junho e não só a 24 de dezembro", referiu.

Segundo a associação, continua a ser possível visitar o estabelecimento e começar o processo de adoção de um animal, no entanto, este só poderá ser concluído a partir do dia 7 de janeiro.