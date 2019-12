O aviso está dado: o Bloco de Esquerda não irá votar a favor de um Orçamento do Estado (OE) "que não responda aos problemas concretos" em diferentes áreas da sociedade, diz Catarina Martins.

"Demos conta da nossa preocupação ao Governo sobre a proposta genérica que nos fizeram chegar, que nos explicaram, demos conta também das nossas propostas. Dito isto, o Bloco de Esquerda nunca dará o seu voto a um orçamento que não responda pelos problemas concretos do país", disse a coordenadora do partido, que falava à margem de uma visita à Escola Básica do Castelo, em Lisboa.

Relacionados PCP. Aprovação do OE? Só respeitando algumas condições BE quer reforma antecipada para pessoas com deficiência OE. Bloco quer reforço de 800 milhões de euros no SNS

Para que o Bloco vote a favor do OE2020, que deverá ser entregue no Parlamento daqui a uma semana, é necessário que o documento contenha “medidas concretas sobre a crise da habitação, precisa de responder pelos salários, pelas pensões deste país", explica Catarina Martins.

"O Governo apresentou ao Bloco de Esquerda, como julgo que a outros partidos, aquilo que é a sua visão do próximo orçamento. Do nosso ponto de vista essa visão não responde aos problemas do país. É um bocadinho vamos deixar tudo como está", criticou a coordenadora do partido.

"O Bloco de Esquerda considera que não tem nenhum sentido apresentar-se um orçamento que não mexe em nada, que deixa tudo como está. Não. Precisamos de trabalhar, precisamos de fazer mais, responder aos problemas do país. O Governo conhece as propostas do BE, que são as exigências que são sobre o caminho que vamos ter para reforçar os serviços públicos, para reforçar salários, pensões e, bem, aguardaremos para ver o trabalho que o Governo ainda vai fazer", acrescenta.