O PCP deu entrada de um projeto de resolução para que se estabeleça o calendário para a instituição das regiões administrativas durante o ano de 2021.

“A criação das Regiões Administrativas, constitucionalmente consagradas desde 1976 continua por concretizar. Objeto das mais elogiosas referências, mesmo dos que a ela se têm oposto, sobre o seu significado para uma efetiva descentralização e para a adiada racionalização da administração do Estado e dos seus serviços, as opções têm sido sempre as de afastar a sua concretização”, lê-se no documento apresentado.

Relacionados Rui Moreira quer regionalização mesmo contra Marcelo Regionalização só pode avançar depois de 2021, Marcelo explica porquê Cecília Meireles defende que regionalização só deve avançar após referendo Bloco de Esquerda rejeita “regionalização sem democracia”

No projeto de resolução, os comunistas defendem que avançar com outras reformas – como as alterações nas eleições e no funcionamento das CCDR – não são suficiente: “as alterações em estruturas desconcentradas da Administração Central (no caso das CDDR - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional), como alguns defendem, por mais que visem dar expressão a uma efetiva política de desenvolvimento regional não responde, não ilude, nem preenche a ausência de regiões administrativas. A chamada legitimação por via da alteração de órgãos e participação dos eleitos municipais não só não altera a natureza da CCDR enquanto estruturas desconcentradas da Administração Central, como avolumará a contradição entre essa natureza e as legitimas perspetivas dos municípios. Na verdade, o modelo criará, como não podia deixar de criar, um conflito entre a alegada atribuição de mais poderes aos municípios (por via da eleição) e o papel dos membros do conselho diretivo por um lado, e o poder efetivo de condução e decisão política do Governo por outro”.

O PCP fala em três objetivos das políticas descentralizadoras que devem ser implementadas: “Poucos negarão que uma efetiva e sustentada descentralização é inseparável da instituição das regiões administrativas. A sua concretização é, desde logo, um imperativo constitucional. Mas é também, e sobretudo, condição para três objetivos essenciais de uma política descentralizadora: dar coerência a uma clara delimitação de atribuições e competências entre os vários níveis da administração (central, regional e local); criar condições para uma política de desenvolvimento regional com a ativa participação das autarquias e dos agentes económicos e sociais; garantir a defesa da autonomia do poder local”.

Nesse sentido, os comunistas propõem “submeter à consulta das Assembleias Municipais, até ao final do primeiro semestre de 2020, a proposta de dois mapas possíveis de criação em concreto das Regiões Administrativas” – um deles assente naquilo que foi submetido a referendo em 1998 e outro “correspondente às cinco regiões-plano hoje coincidentes com as áreas das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)”.

O PCP defende também que se estabeleça “um prazo até ao final de 2020 para que as Assembleias Municipais enviem o resultado do debate, deliberações ou pareceres que entendam emitir em concreto”. Assim, no primeiro semestre de 2021, segue-se a aprovação da “Lei de Criação das Regiões Administrativas e da proposta de convocação de um referendo que possa vir a realizar-se no segundo trimestre de 2021”. Os comunistas propõem também “proceder à eleição dos órgãos das Regiões Administrativas em data coincidente com as eleições para os órgãos das autarquias locais em 2021”.