Marcelo Rebelo de Sousa assinalou, esta segunda-feira, o Dia Internacional Contra a Corrupção e defende a necessidade de um “consenso nacional” no combate à corrupção e em “medidas concretas” ainda nesta legislatura.

“Neste dia de mobilização internacional para a luta contra a Corrupção, o Presidente da República, recordando os seus apelos desde o discurso de posse em março de 2016, insiste na necessidade de claro consenso nacional nesse combate e espera que ele se traduza, nesta nova legislatura, em medidas concretas viabilizando mais amplos meios de investigação criminal, instrumentos jurídicos que permitam maior eficácia na atuação, uma Justiça mais célere e, portanto, mais justa, tudo num clima de reforce a confiança dos portugueses no poder judicial, pilar cimeiro do Estado de Direito e da Justiça”, refere uma nota publicada no site oficial da Presidência da República.

O chefe de Estado recorda ainda que “a luta contra a corrupção supõe Forças de Segurança, também elas fortes e prestigiadas, Comunicação Social independente, e, para isso, viável, e educação para a honestidade e a transparência na vida pública, que deve começar nos mais jovens e exigir constante pedagogia em todos os setores da sociedade portuguesa”.

Recorde-se que, na última semana, o Conselho de Ministros aprovou a criação de um grupo de trabalho para definir uma “estratégia nacional, global e integrada de combate à corrupção”. Já esta segunda-feira, António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público sugeriu a ex-Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, para dirigir este grupo de trabalho.