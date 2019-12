Um grupo de organizações e cidadãos está a organizar uma concentração no dia 14 de dezembro contra o plano do Governo português de duplicar o número de movimentos de aviões na região de Lisboa. A concentração, com o nome "MAIS AVIÕES NÃO!", realizar-se-á na Alameda do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na zona do terminal de chegadas.

A organização refere num comunicado que este aumento de movimentos vem acompanhado da construção de "um designado aeroporto da Base Aérea do Montijo, complementar à Portela" e que se trata "se de um processo que não serve os interesses do país e que é contra as pessoas, o seu bem-estar, a sua saúde e a sua segurança e é um grave atentado ao ambiente".

Na mesma nota, a organização explica ainda que este procedimento das autoridades portuguesas "é o pior contributo que se pode dar no combate e no empenhamento que, por todo o planeta, milhões de cidadãos travam para contrariar as nefastas consequências decorrentes das alterações climáticas", isto depois do Parlamento Europeu ter declarado a Emergência Climática do país.

Na base deste protesto está o aumento do ruído, da poluição atmosférica e a preservação da segurança de pessoas e bens.