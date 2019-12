O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi destituído da presidência do PSL em São Paulo pela direção nacional da sigla, segundo registro no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Eduardo Bolsonaro foi destituído, esta quinta-feira, da presidência regional do Partido Social Liberal em São Paulo. No mesmo dia foram destituídos outros 17 deputados. A decisão foi tomada e anunciada pela direção nacional do partido, pelo qual Eduardo e Jair Bolsonaro foram eleitos em outubro do ano passado.

O filho do Presidente brasileiro, que há duas semanas saiu do PSL para formar o partido Aliança Pelo Brasil, já tinha sido alvo, na terça-feira, de suspensão de funções, com duração de um ano, por alegada conduta anti-ética e anti-partidária.

Eduardo Bolsonaro criou uma guerra interna dentro do partido, conseguindo destituir o líder da bancada do PSL na Câmara dos Deputados, assumindo de seguida o cargo, com alegada interferência pessoal do pai. Após tentar derrubar a comissão nacional que foi eleita, Eduardo Bolsonaro deverá agora perder a liderança da bancada.

Na tentativa de derrubar as lideranças eleitas outros deputados vão ser punidos, apesar de a destituição de Eduardo Bolsonaro ser a mais grave.

Jair Bolsonaro e outro dos seus filhos, Flávio Bolsonaro, saíram do PSL e juntos criaram o Aliança Pelo Brasil, que pode não ser oficializado de forma a disputar as eleições municipais do próximo ano.