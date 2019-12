Prepare-se que este é daqueles fins de semana em que não vão faltar motivos de interesse nas várias ligas europeias. Só assim de rasgada: na Premier League espera-se um emocionante dérbi em Manchester, para além do Everton-Chelsea. Já em Itália está tudo a postos para a deslocação da Juventus até Roma, para uma batalha entre o segundo e terceiro classificados do campeonato, agora liderado pelo Inter. E não fica por aqui, uma vez que ainda há um duelo bem português que irá realizar-se, por sua vez, em solo francês.

O Marselha e o Bordéus, treinados por André Villas-Boas e Paulo Sousa, defrontam-se este domingo, numa altura em que são segundo e terceiro classificados, respetivamente, atrás do líder Paris Saint-Germain. Os olympiens e os girondins estão neste momento separados por cinco pontos, com vantagem para a equipa de Villas-Boas. De notar que depois de um arranque de época muito duvidoso, em que o técnico português chegou a ser colocado pela imprensa francesa na porta de saída, o Marselha conseguiu inverter o rumo e soma agora cinco triunfos consecutivos na prova. À entrada da 17.a jornada, os phocéens têm 31 pontos e estão a cinco do PSG (que tem menos um jogo após, recorde-se, o encontro com o Mónaco, de Leonardo Jardim, ter sido adiado devido às más condições climatéricas). Como tal, o objetivo de Villas-Boas continua a ser que a equipa siga o mais colada possível ao topo da tabela. Porém, também o conjunto de Paulo Sousa, com 26 pontos, tem o objetivo de se aproximar do adversário, tendo em conta que tem o Lille, dos portugueses Renato Sanches, Xeka, Tiago Djaló e José Fonte, e o Saint-Étienne a ameaçarem o pódio, ambos com menos um ponto.

De notar, de resto, que o Bordéus segue à procura do sexto jogo sem perder na competição. Os girondins não conquistam o título francês desde 2008/09, e o Marselha desde a época seguinte, uma vez que venceu pela última vez o troféu nacional há precisamente uma década (2009/10).

Dérbi em Manchester Em Inglaterra, o jogo grande do cartaz na jornada 16 da Liga é a deslocação do United até ao Etihad Stadium. Depois de terem vencido o Tottenham, de José Mourinho, os red devils têm nova prova de fogo com a visita aos citizens de Bernardo Silva e João Cancelo. O atual campeão inglês também não está na melhor forma, com o conjunto de Pep Guardiola a fechar o pódio, a 11 pontos do líder Liverpool. Ainda na Premier League, uma referência para a receção do Everton ao Chelsea. Ontem, os toffees confirmaram o despedimento de Marco Silva devido aos maus resultados, que deixaram o clube de Liverpool nos lugares de descida (ver pág. 40). Já em Itália, o palco principal será montado em Roma, com a Lazio a receber a Juve de Cristiano Ronaldo. Separados por seis pontos, o clube de Turim ocupa a segunda posição, enquanto os biancocelesti seguem no terceiro posto. Com 14 jornadas cumpridas, o Inter segue líder isolado, com mais um ponto do que a Vecchia Signora.