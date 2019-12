Os portugueses estão a optar, cada vez mais, pela utilização de meios de transporte alternativos, em detrimento de veículos próprios. O crescimento generalizado no transporte de passageiros verificou-se no terceiro trimestre do ano, tanto em comparação com o período homólogo, como com o segundo trimestre de 2019.

Os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), indicam que o movimento de passageiros nos aeroportos nacionais atingiu 18,8 milhões, representando um crescimento homólogo de 6,6% e em cadeia de 7,8%. O transporte por metropolitano aumentou 12% em relação a igual período de 2018 e 8,5% relativamente ao segundo trimestre. O relatório indica também que o transporte fluvial de passageiros registou um aumento homólogo de 2,4% e 8,3%, em comparação com o segundo trimestre.

A contrariar os dados dos passageiros, encontram-se as movimentações de mercadorias, que registaram reduções. Segundo o INE, o movimento dos portos marítimos nacionais caiu 12,9% em relação a igual período do ano passado e 9,2% de acordo com os dados em cadeia. Por ferrovia, os números indicam uma queda homóloga de 15,9% e de 16,2% entre trimestres. Por estrada, a descida homóloga verificada é de 5,8 e em cadeia de 3,5%.

A única excepção é o transporte de mercadorias por via aérea que obteve resultados positivos, com um crescimento de 17,4% em comparação com 2018 e de 9,1% em relação ao segundo trimestre de 2019.