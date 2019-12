A última semana trouxe uma descida de temperaturas, mas também dias marcados pelo sol. No entanto, as tréguas da chuva acabaram e, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai começar a chover já este sábado.

Segundo o IPMA, o fim de semana começa com períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral. No domingo, o cenário vai estender-se a todo o território continental, sendo que o Algarve é a única região que pode escapar à precipitação.

A partir de domingo é também esperada uma subida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro. No sábado, a temperatura máxima vai variar entre os 20 graus, em Faro, e os 10 graus, em Bragança. Já a temperatura mínima vai oscilar entre os 10 graus, em Faro e Lisboa, e os 2 graus, em Bragança. No domingo, os termómetros voltam a atingir os 20 graus, em Faro, e não vão ultrapassar os 12 graus, em Viseu. Quanto à temperatura mínima, vai variar entre os 13 graus, em Lisboa, e os 4 graus, em Bragança.

Durante a semana, é esperada chuva entre quarta e sexta-feira.