Jeremy Clarkson, apresentador de televisão britânico, deu uma entrevista onde falou sobre Greta Thunberg, considerando que "Greta é louca e perigosa. Acho que ela tem de voltar à escola e calar-se".

O apresentado acrescentou ainda que "as crianças pequenas passam noites em branco graças à estupidez" da jovem ativista sueca.

In case you were wondering if Jeremy Clarkson was a pile of shit. https://t.co/ivpBfypMVx