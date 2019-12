A polícia indiana anunciou, esta sexta-feira, ter matado quatro homens que estavam acusados de violação coletiva e assassínio de uma veterinária de 27 anos.

Um dos quatro suspeitos, terá, durante a reconstituição do crime, que decorreu na noite de quinta-feira, tentado apreender a arma de um dos guardas, na tentativa de fuga, porém, os quatro “foram mortos num fogo cruzado”. O vice-comissário da polícia de Hyderabad, Prakash Reddy, explicou que ainda que foi pedida ajuda médica, “mas eles morreram antes da chegada da ajuda médica”.

Os homens eram acusados de violar e assassinar uma mulher de 27 anos, no mês passado. O corpo da mulher terá ainda sido carbonizado.

Segundo a polícia, a vítima foi sequestrada no dia 27 de novembro pelos quatro homens, que, depois de lhe perfurarem os pneus, se ofereceram para a ajudar. A vítima ainda terá ligado à irmã mais nova, contando o que se tinha passado e revelando que estava “assustada”. Quando a irmã tentou telefonar de novo, o telemóvel já estava desligado.

Os restos carbonizados da mulher foram descobertos na manhã seguinte, numa ponte. O corpo terá sido colocado num cobertor e regado com gasolina antes de ser queimado.

Os homens foram detidos na semana passada, e a polícia dispersou centenas de manifestantes que tentaram entrar na esquadra onde se encontravam os quatro homens.

Segundo a agência Reuters, a irmã da vítima terá agradecido à polícia. "Penso que este será um exemplo e ninguém pensará em fazê-lo. E acho que isto foi em tempo recorde", disse.

Apesar de a ex-atriz Jaya Bachchan, membro do parlamento nacional ter defendido que os suspeitos deviam ser "linchados em público", o deputado Maneka Ghandi garantiu que "a justiça não pode ser feita pelas próprias mãos". "Os tribunais iam ordenar que fossem enforcados. Se os matam com armas antes de o processo decorrer, qual é o objetivo de ter tribunais, polícia e lei?", questionou.

De acordo com os últimos dados oficiais, mais de 33 mil violações foram registadas na Índia em 2017. Em mais de 10 mil destes casos as vítimas eram menores de idade.

