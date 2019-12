A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) está a investigar o adiamento do programa Sexta às 9. Ao i, confirmou ter recebido participações referentes ao facto de o programa ter estado ausente da emissão da RTP, “tendo na sua sequência procedido à abertura de um processo”. “Este processo segue os trâmites normais de apreciação, que pressupõem que a ERC encete as diligências que considere relevantes para uma decisão fundamentada, entre as quais a habitual audição das partes envolvidas”: a jornalista Sandra Felgueiras e a direção de informação da estação pública.

Recorde-se que, durante esta semana, Sandra Felgueiras, Maria Flor Pedroso e Gonçalo Reis foram ouvidos na Assembleia da República a propósito da suspensão temporária do programa da RTP Sexta às 9. “Nunca em oito anos de programa tive uma suspensão durante um ato eleitoral. Se me perguntam diretamente se era possível fazer o programa Sexta às 9 durante o mês de setembro, a minha resposta é ‘sim, era possível com o lítio’”, justificou Sandra Felgueiras, acrescentando ter comunicado a Cândida Pinto em julho que este seria o tema de andamento.

Ainda ontem, o líder do PSD disse acreditar que o adiamento do programa da RTP sobre o lítio se deveu a “razões políticas”. Rui Rio disse que “ficou evidente que o que a jornalista Sandra Felgueiras referiu é verdade: houve ali um ajustamento no dia em que o programa foi para o ar e é lícito pensar que foi por razões de ordem política”.