O Futebol Clube do Porto venceu, esta quinta-feira, o Casa Pia por 3-0. O clube lisboeta recebeu o clube de Sérgio Conceição no Estádio Pina Manique, em jogo da 2.ª jornada do Grupo D da Taça da Liga.

A vitória desta noite deixa o FCP a um empate da final-four. Apesar de Rui Duarte, técnico dos casapianos, se ter mostrado confiante com o encontro, dando o exemplo do empate da Sporting da Covilhã com o Benfica, esta terça-feira.Renzo Saravia inaugurou o marcador aos 50 minutos. Luis Díaz voltou a marcar aos 68' e o último golo foi marcado por Tiquinho, aos 72'.