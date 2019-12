Marco Silva já não é treinador do Everton de acordo com a imprensa inglesa. Segundo o The Sun, a derrota no dérbi de Liverpool, em Anfield, por 5-2, já não deu margem de manobra para segurar o treinador português no comando técnico dos toffees.

De notar que o Everton tem feito uma época dececionante e ocupa atualmente os lugares de descida na tabela.

O treinador português chegou ao emblema de Liverpool em maio de 2018, tendo terminado a temporada passada em oitavo lugar na liga inglesa.