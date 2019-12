O o AC Milan e a Roma anunciaram que vão banir o Corriere dello Sport dos treinos durante o resto do ano após a capa polémica publicada pelo jornal italiano, que usou as imagens de Romelu Lukaku e Chris Smalling, em jeito de antevisão do Inter-Roma desta sexta-feira, com a manchete 'Black Friday', estando agora a ser acusado de racismo.

"Em resposta à manchete da 'sexta-feira negra' publicada hoje pelo jornal, o AC Milan e a AS Roma decidiram banir o Corriere dello Sport das suas instalações de treino até ao final do ano e os nossos jogadores não vão realizar qualquer atividade com o jornal durante este período", pode ler-se na nota conjunta.

"Ambos os clubes estão cientes de que o artigo associado ao título da 'Sexta-feira Negra' retratou uma mensagem anti-racista e, por esse motivo, só banimos o Corriere dello Sport até janeiro. Continuamos totalmente comprometidos em combater o racismo", dizem no comunicado.

"Acreditamos que jogadores, clubes, adeptos e comunicação social devem estar unidos na luta contra o racismo no futebol e todos temos a responsabilidade de ser muito precisos nas palavras que escolhemos e nas mensagens que entregamos", continuam.

Following the publication today of the front page headline ‘BLACK FRIDAY’ accompanied by a picture of Chris Smalling and Romelu Lukaku, #ASRoma and @acmilan have issued an immediate ban to Corriere dello Sport.



