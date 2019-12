Este ano Lisboa vai receber pela primeira vez um Natal dos Animais. A iniciativa solidária, que vai realizar-se este sábado, 7 de dezembro, terá lugar no Mercado do Forno do Tijolo, em Arroios, e vai reunir várias associações e movimentos de proteção animal.

A organização, a cabo da Provedoria Municipal dos Animais, explica que este é um evento aberto a todos, no entanto relembra que não estarão disponíveis animais para adoção no recinto, como forma de reforçar que “um animal não é um presente e a sua adoção só deverá ser feita de forma responsável”.

A entrada no evento, que conta com o apoio da autarquia de Lisboa e da Junta de Freguesia de Arroios, é livre.

A iniciativa começa as 14h00 e termina às 19h00. “Os amantes dos animais podem desfrutar de vários momentos lúdicos, com atividades dirigidas às crianças, partilha de boas práticas apresentada pelo Regimento de Bombeiros Sapadores e ainda a apresentação do livro de Mário Cordeiro ‘Fernando Pessoa não tinha cão’. É ainda possível assistir a uma tertúlia sobre os nossos deveres para com os animais que conta com convidados surpresa. A tarde culmina com a atuação especial de Lena D’ Água e com o discurso de encerramento pelas mãos da Provedoria dos Animais de Lisboa”, explica a organização em comunicado.

No evento estarão representadas associações como a União Zoófila, ANIMAL, Animais de Rua, Animalife, Anonimais, Dignidade Animal, Kausa Animal, Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, Movimento pela Vida e Dignidade dos Pombos, Movimento Quebra a Corrente, PRAVI, Rafeiros SOS, Sociedade Protetora dos Animais, entre outras entidades.