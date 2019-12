O PSD apresentou um projeto de resolução para a criação do estatuto do ‘estudante-voluntário’, com o objetivo de fomentar esta prática nos alunos do Ensino Superior.

Os sociais-democratas citam dados do ‘Inquérito ao Trabalho Voluntário -2018’, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que mostram que, no ano passado, existiam em Portugal 695 mil voluntários. “É importante reforçar que houve um decréscimo no número de voluntários no nosso país, visto que, em 2012, registámos 1 milhão e 40 mil voluntários, o que representa uma taxa de voluntariado de 11,5%”, refere o PSD.

O estudo concluiu também que “a participação em ações de voluntariado continua a estar associada ao nível de escolaridade: em 2018, a taxa de trabalho voluntário para indivíduos com ensino superior foi de 15,1%, enquanto que para indivíduos com baixo nível de escolaridade foi de somente 1,7%, confirmando a tendência já verificada em 2012”, lê-se no projeto de resolução, que foi apresentado esta quinta-feira, dia em que se assinala o Dia Internacional do Voluntariado.

Assim, “revela-se essencial promover o voluntariado e as Instituições de Ensino Superior são meios por excelência para essa promoção. Um dos instrumentos que deve ser ponderado é a criação do Estatuto “Estudante-Voluntário”, para os alunos do Ensino Superior, com vista a fomentar o espírito de cidadania ativa e responsabilidade social”, defendem os sociais-democratas.