Proudly Portugal é uma campanha da Variações – Associação de Comércio e Turismo LGBTI de Portugal que se destina a promover Portugal como destino turístico para a comunidade LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo). A iniciativa, que conta com o apoio do Turismo de Portugal, vai ser apresentada, oficialmente, já no próximo mês de janeiro. Para o vídeo oficial, que já foi lançado em novembro, e que já conta com mais de 41 mil visualizações na página da campanha, foi utilizado um slogan inspirado num verso de Álvaro de Campos, um dos heterónimos de Fernando Pessoa. “Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir”, escreveu o poeta, e a campanha concordou com a ideia.

O Turismo de Portugal confirmou, esta quarta-feira, o seu apoio à campanha, explicando ainda, em comunicado, que, ao contrário do que já tinha sido noticiado, a campanha não era uma iniciativa sua, mas sim da Associação Variações, criada em 2018.

Do projeto Proudly Portugal não fazem parte apenas o vídeo de promoção do país como destino turístico, mas sim também uma série de “eventos de interesse para a comunidade LGBTI”, como, por exemplo, “Portugal como potencial destino de casamentos” ou a “ajuda aos negócios locais a adotar uma linguagem e uma comunicação mais inclusivas”.

A campanha levada a cabo pela associação Variações insere-se na Estratégia Turismo 2027, onde “promover Portugal como destino LGBTI” é, de facto, uma diretiva. Segundo Diogo Vieira da Silva, diretor-executivo da Variações explicou ao jornal Público, este projeto surge mesmo na sequência desta estratégia.

À mesma publicação foi explicado, pelo Turismo de Portugal, que o apoio dado à campanha tem como objetivo posicionar Portugal “como um país inclusivo, aberto e ligado ao mundo, que recebe bem todos quantos o visitam, independentemente da sua origem, condição, cultura, religião, identidade, género ou orientação sexual".

Diogo Vieira da Silva explicou ainda que é ainda objetivo da organização publicar vários vídeos onde é contada a história de cada casal que aparece no primeiro vídeo promocional em vários pontos do país. Para a criação da campanha publicitária, que ficou a cargo da agência Kobu, foram utilizadas as perceções com que turistas de mais de 60 países ficaram acerca de Portugal.

Portugal está entre os países mais seguros do mundo, tendo, segudno o site de viagens Asher&Lyric sido distinguido como um dos mais seguros para a comunidade LGBTI.

O Turismo de Portugal acrescentou ainda, em declarações ao jornal Público, que “apesar de não existirem estudos específicos sobre este segmento em Portugal”, estima-se que, anualmente, Portugal recebe cerca de dois milhões de hóspedes pertencentes à comunidade LGBTI.