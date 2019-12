Um trabalhador ficou, esta quinta-feira, soterrado, após cair numa obra na Avenida da Boa Vista, no Porto.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, citado pela agência Lusa, o trabalhador caiu e ficou “preso pelas pernas”. De acordo com a mesma fonte, pelas 12h40, a vítima encontrava-se “consciente” e estava a ser assistida.

O incidente foi registado pelas 11h37 e, entretanto, o homem já foi resgatado.

Para o local foi mobilizada uma equipa do INEM, bem como elementos do Batalhão de Sapadores do Porto e dos Bombeiros Voluntários Portuenses.

Notícia atualizada