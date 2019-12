António Pardal, suspeito de disparar sobre a ex-mulher e a sogra, no passado dia 10 de novembro, em Reguengos de Monsaraz, foi encontrado morto, em casa, na madrugada desta quinta-feira. O homem estava a monte desde o dia do crime.

Segundo o Jornal de Notícias, que cita fonte das relações Públicas do Comando da GNR de Évora, a PJ, encarregue da investigação, pediu a colaboração da força de segurança na última madrugada para se dirigirem à residência do suspeito, que podia estar armado.

"Chegados ao local, depararam-se com um suposto suicídio", disse o Major Vieira, em declarações ao jornal. "Suicidou-se, aparentemente, com uma arma de fogo, mas só a PJ pode confirmar como morreu", acrescentou.

Recorde-se que António Pardal era procurado pelas autoridades há cerca de três semanas, por suspeita de ter disparado sobre a ex-mulher e a sogra. Na altura, as vítimas tiveram de ser transportadas para os hospitais de Santa Maria e São José, em Lisboa.

Também nas últimas semanas foi detido um sobrinho do suspeito, que ficou em prisão preventiva, suspeito de coautoria de dois crimes de tentativa de homicídio. Segundo o Correio da Manhã, o homem, de 39 anos, acompanhava António Pardal no dia em que este disparou sobre as vítimas.