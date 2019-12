A indústria automóvel prepara-se para emagrecer significativamente, com uma redução na ordem dos 80 mil postos de trabalho já em 2020, avançou a Bloomberg.

A agência de notícias calcula que o abrandamento do investimento das grandes marcas vai resultar, em breve, em despedimentos em larga escala, com ênfase em países como a Alemanha, os Estados Unidos e o Reino Unido.

A Associação de Fabricantes Automóveis Internacionais (VDIK) apresentou a sua mais recente estimativa, que indica que as vendas de automóveis novos na Alemanha vão descer, previsivelmente, 6,2% já no próximo ano, para os 3,35 milhões de veículos.

As principais razões para esta crise do emprego na indústria automóvel são, segundo a Bloomberg, a quebra nas vendas verificada este ano, mas também a nova aposta nos veículos elétricos e na condução autónoma, que deverá alterar as estratégias dos principais fabricantes. Esta tendência confirma-se com os dados da VDIK, que indicam um aumento das vendas de automóveis elétricos em cerca de 60%, para as 160 mil unidades.