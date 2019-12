Os ventos fortes que estão a afetar o arquipélago da Madeira obrigaram ao cancelamento de oito voos esta quinta-feira, de acordo com a informação disponibilizada pela ANA - Aeroportos de Portugal.

Os oito voos são provenientes de vários destinos e pertencem às companhias aéreas TuiFly e Condor Flugdienst.

As condições atmosféricas mantêm o arquipélago debaixo de um aviso laranja, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até às 15h desta quinta-feira.

Dados do IPMA na Madeira dão conta que desde as zero horas desta quinta-feira rajada mais forte sentida foi de 150 km/h, registada por uma estação no Chão do Areeiro, nas zonas montanhosas, até às 6 horas desta manhã.

No aeroporto, a rajada mais forte foi de 108 km/h também de acordo com os dados do IPMA.

As más condições atmosféricas atingem ainda o mar e a Capitania do Porto do Funchal emitiu igualmente um aviso de agitação marítima forte até às 18h aconselhando as embarcações a regressar aos portos de abrigo.