O regresso de José Mourinho a Old Trafford foi o grande destaque da jornada 15 da Liga inglesa.

O Tottenham perdeu esta noite, por 2-1, diante do Manchester United, naquela que foi a primeira derrota do treinador português no comando técnico dos spurs.

Rashford bisou para o emblema de Manchester (6 e 49 minutos, o segundo de grande penalidade) e Dele Alli (39’) marcou pelos spurs.

Com este resultado, a equipa de Londres mantém os mesmos 20 pontos e é ultrapassada pelos red devils, agora com 21 pontos.