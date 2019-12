A Vista Alegre anunciou o início de um processo de aumento de capital no valor de cerca de 15 milhões de euros, segundo comunicado divulgado esta quarta-feira pela Comissão do Mercado de Valores do Mobiliário (CMVM).

O aumento de capital da Vista Alegre foi aprovado pelo conselho de administração da empresa e motivou a suspensão das suas acções, por determinação da CMVM. De acordo com a nota divulgada, o aumento de capital será feito através de “novas entradas em dinheiro e com supressão de direito de preferência dos accionistas”.

Esta operação deverá ficar concluída amanhã, quinta-feira, e tem como objetivo emitir mais de 15,2 milhões de novas ações, com um montante mínimo de subscrição de 100 mil euros. O comunicado refere que cada ação será subscrita entre 1 e 1,15 euros, com o valor definitivo a ser apenas “determinado após o final do período de oferta”.