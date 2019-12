BE quer acabar com comissões de plataformas como MB WAY

Diana Tinoco Jornal i 04/12/2019 16:40

O partido entregou hoje quatro projetos de lei e um projeto de resolução que visam terminar com algumas comissões. O Governo foi ainda desafiado a criar um "livro de regras das comissões bancárias" para a CGD, que, "por ser um banco público, "tem deveres excecionais nesta matéria".