José Mourinho regressa a Old Trafford precisamente um ano depois de ter saído do comando técnico do Manchester United – desta vez, contudo, com o estatuto de treinador visitante. O Tottenham defronta esta noite os red devils, na jornada 15 da Liga inglesa, num momento em que as duas equipas estão proibidas de perder pontos. Atualmente a fechar o top-5, os spurs, de “Mou”, procuram o terceiro triunfo consecutivo na competição caseira – desde que o português assumiu o emblema londrino que a equipa conseguiu escalar do 14.o lugar para o 5.o posto. Segue-se agora o terceiro desafio do técnico luso na competição caseira, precisamente diante da sua ex-equipa, que orientou durante quase dois anos e meio (verão de 2016 a dezembro de 2018) – e com quem conquistou, recorde-se, uma Liga Europa, uma Taça da Liga e uma Supertaça inglesas.

Debaixo de fogo Tal como o Tottenham, também o emblema de Manchester está debaixo de fogo face aos maus resultados desportivos. Atualmente na nona posição na tabela, com 18 pontos, uma desvantagem de apenas dois em relação aos spurs, os red devils somam quatro vitórias em 14 jogos (e estão a uns impressionantes 22 pontos do líder Liverpool). Todavia, Ole Gunnar Solskjær, nomeado treinador do United desde que Mou deixou o cargo, garantiu que esta pressão não o afeta. O norueguês falou ainda sobre o regresso do seu antecessor a Manchester, assegurando que não tem dúvidas de que será bem recebido. Recorde-se que os red devils, do português Diogo Dalot, atravessam um período crítico, que começou, aliás, no início de 2019/20, com o clube a registar o pior arranque de temporada dos últimos 30 anos. De resto, por várias vezes que a imprensa inglesa já colocou Solskjær na porta de saída do clube.

Dérbi em Liverpool Esta noite, ainda na Premier League, destaque para a deslocação do Everton, de Marco Silva, a Anfield. Os toffees têm sido uma autêntica deceção e estão à porta dos lugares de descida (17.o). Vencer é, assim, palavra de ordem para a equipa de André Gomes, que tem missão penosa pela frente. O Liverpool, hoje adversário dos toffees, é o único clube que continua sem perder na Liga inglesa, com 13 vitórias e só um empate. Curiosamente, a única equipa que já roubou pontos ao conjunto de Jürgen Klopp foi o... United, na jornada 9.