O Sporting volta a entrar em ação esta noite, em Barcelos, para defrontar o Gil Vicente, desta vez em jogo referente à jornada dois da fase de grupos da Taça da Liga.

Os dois clubes ainda não pontuaram nesta prova, com o agrupamento a ser liderado pelo Portimonense e Rio Ave, ambos com quatro pontos (em dois jogos).

Recorde-se que os leões de Silas perderam com o emblema gilista, no domingo (3-1), em jogo da jornada 12 Liga portuguesa.

Com este resultado, o emblema de Alvalade aumentou a distância para o líder Benfica, que está agora a 13 pontos. Já o Gil é 8.º no campeonato, com menos quatro pontos do que o Sporting, atual quarto classificado.