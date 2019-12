E foi dos que mais se destacaram no livro À Mesa em Mação, e o alimento mais carinhosamente falado por todos os maçaenses. Por isso, desde julho que estava curiosíssima para experimentar este vegetal que já era conhecido desde a época dos antigos romanos, reconhecido por ser uma planta com propriedades medicinais e que era utilizado para tratar distúrbios do fígado. O almeirão é de baixa caloria (100 g fornecem apenas 20 calorias) e rico em vitamina A. Além disso, tem ação antioxidante, prevenindo assim o envelhecimento precoce. E porque o que queremos é saúde e longevidade, cá vai a receita da minha Salada de Almeirão – sim, esta é a minha, mas há muitas e cada família tem a sua.

Com Amor

Salada de Almeirão

1 molho de almeirão bem lavado e picadinho tipo caldo verde

100 g feijão-catarino ou manteiga cozido

100g feijão-branco cozido

1 cebola pequena picadinha

1 dente de alho grande esborrachado

1 mão-cheia de azeitonas-galegas descaroçadas e picadas

Sumo de limão a gosto

Azeite

Sal a gosto

Pimenta-preta

Malagueta (opcional)

Método

Num tacho, coloque o azeite, o alho e a cebola picadinha. Não deixe o azeite ficar demasiado quente e tempere com sal e pimenta. Note que a ideia é cozinhar lentamente a cebola e o alho. Adicione as azeitonas e o feijão, envolva bem todos os ingredientes e deixe tomar gosto em lume brando. Retire do lume, descarte o alho e envolva o almeirão. Tempere com o sumo de limão e sirva de imediato.

Nota: Para preparar o almeirão, a Carta Gastronómica sugere dar-lhe uma segunda fervura e acrescentar uma colher de café de açúcar. Este foi preparado pela Otília, que lavou e massajou até garantir que tinha perdido todo o amargo. Sem dúvida bastante trabalhoso, mas o sabor é incrivelmente bom e o almeirão mantém toda a crocância e gosto.