António Costa vai receber o seu homólogo israelita, Benjamin Netanyahu, na próxima quinta-feira, em São Bento.

No centro desta reunião estarão as relações bilaterais entre Portugal e Israel. Fonte oficial do Governo português disse que não estão previstas declarações aos jornalistas.

No mesmo dia, também na residência oficial do primeiro-ministro, Costa irá encontrar-se com Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos da América. O chefe da diplomacia norte-americana terá também uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros. Augusto Santos Silva.

Recorde-se que Netanyahu estará em Portugal numa visita de trabalho, que inclui uma reunião com Pompeo, revelou à agência Lusa a embaixada de Israel.