O Tribunal de Contas divulgou, esta segunda-feira, um relatório em que são descritas algumas irregularidades nas contas da Ordem dos Enfermeiros referentes ao ano de 2015 – mandato anterior ao da atual bastonária Ana Rita Cavaco.

Em resposta ao relatório do Tribunal de Contas, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros esclareceu que, à data de tomada de posse do mandato, encontrou “uma estrutura desorganizada, sem procedimentos uniformes e legais”. “As recomendações que constam do documento agora divulgado já foram implementadas ao longo dos últimos quatro anos pelo atual conselho diretivo da OE”, acrescentou Ana Rita Cavaco.

O Tribunal de Contas pediu então à Ordem dos Enfermeiros que, no prazo de 180 dias, fossem comunicadas as medidas adotadas e apresentados documentos comprovativos. Além disso, a Ordem dos Enfermeiros terá de pagar perto de 17 mil euros de emolumentos.

As irregularidades identificadas pela verificação interna às contas da Ordem foram detetadas em faturas emitidas, movimentos contabilísticos, adiantamentos e pagamentos a fornecedores, ou em processamentos de ajudas de custo.