Uma pessoa morreu, esta segunda-feira à noite, na sequência de um atropelamento rodoviário em Vila do Conde.

"Recebemos o alerta às 20h26 para um atropelamento rodoviário que ocorreu na rua do Mirante, em Mosteiró, Vila do Conde. Esteve envolvido no atropelamento um veículo ligeiro, causando uma vítima mortal", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, citada pela agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o óbito foi declarado no local.

No local estiveram 10 operacionais, apeados de cinco viaturas, dos bombeiros de Vila do Conde, Cruz Vermelha, INEM e GNR.