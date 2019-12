O Tribunal de Leiria condenou, esta segunda-feira, três pessoas a penas de prisão entre os 14 e os 17 anos, pelos crimes de roubo e sequestro agravado ocorridos em residências de idosos na região centro.

O coletivo de juízes absolveu, segundo o jornal região de Leiria, dois arguidos, considerando ainda que “não se fez prova” de que estes estivessem envolvidos nos assaltos.

A juíza presidente constatou, no entanto que, “pode-se concluir, sem dúvidas, da participação dos arguidos” em, pelo menos, dois dos assaltos, seja devido a “vestígios que foram deixados no local”, seja por “interceções telefónicas”.

As penas foram atribuídas também de acordo com os antecedentes criminais, segundo a mesma publicação. A pena de 17 anos foi atribuída ao arguido com mais antecedentes criminais, nomeadamente por furtos qualificados, tráfico de droga e roubo.

Os crimes ocorreram nos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Pombal, Figueira da Foz e Coimbra. Segundo uma fonte da diretoria do Centro da PJ, citada pela agência Lusa, uma mulher de 85 anos terá morrido na sequência de um destes assaltos.