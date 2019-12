O mercado automóvel sofreu uma queda de 2,9% entre janeiro e novembro deste ano, em comparação com os mesmos 11 meses de 2018. Segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), neste período foram colocados em circulação em Portugal 245 130 novos veículos.

Só no mês de Novembro, foram matriculados 19533 automóveis, o que representa uma descida homóloga de 1,3%.

Por categoria, o número de novas matrículas no mercado de veículos ligeiros atingiu os 19242 (-0,2% de variação homóloga), no mês de novembro, e os 239 988, no total do ano (-3%). Já no que diz respeito ao mercado de veículos pesados, a tendência de crescimento verificada até aqui obteve um revés no mês de novembro, com uma significativa quebra de 43,3%, com o aparecimento de 291 novas viaturas. Ainda assim, a queda anual situa-se apenas em 0,9%, com 5142 novos veículos.