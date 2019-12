Dois acidentes no IC19 provocaram, esta segunda-feira, o corte da circulação de trânsito no sentido Sintra-Lisboa.

Um dos acidentes, que terá ocorrido às 15h38, segundo a TVI24, junto à saída para o Palácio de Queluz, provocou um ferido ligeiro, que foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier. O carro terá capotado contra o separador central.

No outro acidente, que também condicionou o trânsito no itinerário complementar, não houve registo de feridos. As três faixas estão cortadas no sentido Sintra-Lisboa, e os veículos estão a circular pela berma da via.