A legislação do Euromilhões, sorteio em vigor em nove países europeus, vai ser alterada para aumentar de 190 para 200 milhões de euros o prémio máximo que se pode manter durante quatro concursos.

A alteração consta de uma portaria publicada em Diário da República esta segunda-feira, e o Governo fez questão de sublinhar que se trata de uma atualização “oportuna” que mexe nas "percentagens de alocação das receitas às categorias de prémios e ao fundo de reserva, bem como no aumento faseado do valor máximo que o jackpot pode atingir".

A subida do valor máximo apenas produz efeitos para as "apostas registadas para participarem a partir do sorteio de 4 de fevereiro de 2020 inclusive", segundo o diploma assinados pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança, Ana Mendes Godinho.

O Euromilhões; sorteado em Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Áustria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo e Suíça; continua a ser um dos jogos mais populares entre os portugueses, embora as raspadinhas já o tenham ultrapassado.