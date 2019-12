Um cachalote morto deu à costa na ilha de Harris, na Escócia, com cerca de 100 quilos de lixo no estômago. A carcaça do animal foi encontrada numa praia por moradores.

Redes de pesca, cordas, correias, sacos de plástico foram encontrados compactados, formando uma bola de lixo gigante. Não se sabe no entanto se a bola de lixo terá sido a causa da morte da baleia.

O grupo Scottish Marine Animal Strandings Scheme, uma organização que investiga as mortes de baleias e golfinhos, revelaram no Facebook que se tratava de um animal macho, subadulto, que morreu encalhado nos bancos de areia, na quinta-feira passada.

O animal "não estava em condições particularmente más e que, embora seja certo de que a quantidade de detritos tenha contribuído para o cetáceo encalhar, a verdade é que não conseguimos encontrar evidências de que isso tenha impactado ou obstruiu o intestino", informou aquela organização, num post.

Por outro lado, a quantidade de plástico encontrada no corpo do cachalote "é horrível e serve para demonstrar, mais uma vez, os perigos que o lixo e as artes de pesca descartadas podem causar à vida marinha", acrescentou o Scottish Marine Animal Strandings Scheme.