Nove pessoas morreram esmagadas e sete ficaram feridas, este domingo, depois de uma intervenção policial numa festa numa favela da zona sul de São Paulo, em Paraisópolis, favela onde vivem cerca de 100 mil pessoas.

De acordo com a versão da polícia, os agentes estavam a fazer uma operação dentro da favela quando foram alvo de disparos de dois homens que se deslocavam numa mota. Os homens fugiram para um baile funk, onde estavam mais de cinco mil pessoas.

De acordo com o relato de uma moradora, citada pelo site G1, os polícias fizeram uma emboscada contra as pessoas que estavam no baile.

O governador do Estado de São Paulo, João Dória, lamentou o sucedido através das redes sociais e garantiu que iria iniciar uma “rigorosa investigação dos factos para esclarecer quais eram as circunstâncias e de quem foi a responsabilidade pelo triste episódio”.