“Nós propomos que a idade legal da reforma seja para toda a gente aos 65 anos e que quem tem mais de 40 anos de carreira contributiva até se possa reformar antes dos 65 anos, tenha uma bonificação", disse Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda.

O anúncio foi feito em Castelo Branco, onde Catarina Martins se deslocou para ouvir a as preocupações da população no seguimento da grave seca do rio Pônsul.

"Quem teve cortes do fator de sustentabilidade e hoje não teria porque a lei é melhor, que esse corte acabe para todos, porque há muita gente reformada, com grandes cortes, que são uma injustiça e hoje que a lei foi mudada já não teriam", disse ainda a líder do BE.

A reação de Catarina Martins surge no seguimento do anúncio de um novo aumento da idade legal da reforma e das penalizações para os que se reformem antes da idade legal.