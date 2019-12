Podia ser só um jogo mas é um grande jogo e, sobretudo, um jogo com muito em jogo. O Atlético recebe na noite deste domingo o Barcelona, na 15.ª jornada da Liga espanhola, numa altura em que os colchoneros são quartos na tabela, com menos três pontos que os blaugranas, que têm menos um jogo e lideram a competição.

Ainda assim, esta é uma partida em que o pódio da prova vizinha pode ter várias mexidas consoante o resultado da noite de amanhã. Real Madrid e Sevilha, segundo e terceiro classificados, são os principais interessados no que irá acontecer no Metropolitano. Os merengues, que têm os mesmos 28 pontos que o líder (e também um jogo a menos), visitam hoje o Alavés (13.º) em busca de uma vitória que lhes permita assumir a liderança em caso de tropeção do Barcelona. Já o Sevilha recebe o lanterna-vermelha Leganés e tem tudo para seguir colado aos líderes ou até assumir o primeiro lugar – caso Barça e Real deslizem.

Recorde-se que o conjunto de Simeone já conta com João Félix, que regressou aos convocados no último encontro da La Liga, em que o Atlético voltou a marcar passo após empatar em Granada. O avançado português, recorde-se, esteve seis jogos ausente devido a lesão.