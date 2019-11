Portugal está na final do Mundial de futebol de praia, que vai decorrendo no Paraguai. A seleção nacional superou o Japão no desempate por grandes penalidades (2-1), depois de um empate a três golos no tempo regulamentar, e irá agora defrontar no jogo decisivo, às 21h00 deste domingo, a Itália, que bateu a Rússia por 8-7, após prolongamento, depois do 7-7 no tempo regulamentar.

A seleção orientada por Mário Narciso marcou logo aos dois minutos, por Leo Martins, mas viria a permitir a reviravolta dos nipónicos, fruto dos golos de Ozu Moreira (11') e Shusei Yamauchi (13'). Bê Martins recolocaria o empate na partida aos 29, virando dois minutos depois, mas Takuya Akaguma fez o 3-3 a 47 segundos do final, levando o jogo para prolongamento - onde não se registou qualquer golo. Nas grandes penalidades, Madjer e Rui Coimbra marcaram para Portugal e selaram a passagem à final.

Portugal, recorde-se, procura o terceiro título mundial, depois dos conquistados em 2001 e 2015; já a Itália ainda nunca conseguiu fazer a festa mais desejada.