António Costa revelou este sábado, no encerramento do XXIV encontro da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em Vila Real, que a eleição das Comissões de Coordenação avança no início de 2020 "para criar no país a confiança necessária para os passos seguintes", em especial a eleição direta das Áreas Metropolitanas e a Regionalização.

"Já no primeiro semestre de 2020, queremos que seja possível proceder ao reforço da legitimidade democrática para que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional [CCDR] possam assumir plenamente o desenvolvimento de estratégias regionais. Este é o momento certo e não deve haver qualquer tipo de adiamento. Este não é o passo que todos anseiam, mas é o que desde já deve ser dado para criar no país a confiança necessária para os passos seguintes", salientou o Primeiro-Ministro, saudando o regresso do debate sobre a criação de regiões: "Não pode haver lugar a fantasmas. O Governo está disponível para não avançar já com a eleição direta para as Áreas Metropolitanas, de modo a evitar entraves a quaisquer desenvolvimentos futuros no processo de regionalização".

Já este sábado, Marcelo Rebelo de Sousa havia igualmente abordado o tema da regionalização, pedindo prudência e muito trabalho de preparação antes de se avançar para um referendo, sob pena de ver o processo cair em definitivo caso o povo não aprove esse passo de forma inequívoca.