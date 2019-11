Gabriel Barbosa, mais conhecido por Gabigol, confessou, em entrevista ao jornal A Bola, que Jorge Jesus o “reiventou”, tornando-o num jogador diferente.

"O Mister é um dos grandes técnicos com quem já trabalhei. Trabalhei com grandes nomes que ajudaram muito na formação da minha carreira, como atleta, como pessoa... e acredito que o Mister me tenha reinventado. Sou outro jogador agora, na parte técnica, física e também tática. O Mister deu-me uma visão diferente de tudo. Estou-lhe muito grato, mudou a minha vida realmente", afirmou o avançado, de 23 anos, que é o melhor marcador do campeonato brasileiro.

"Ele chegou e passou desde logo muita confiança e motivação e deixou claro que acreditava no meu potencial. Conversamos sempre, desde o primeiro dia. Isso foi fundamental no meu crescimento e de todos os jogadores do nosso grupo", referiu.

Já sobre a conquista da Libertadores e do Brasileirão, Gabigol garante que foi “histórico”.

"Foi um fim de semana histórico para nós, para o clube e todo o adepto apaixonado. Foi uma festa linda, o Rio de Janeiro parou e vestiu-se de vermelho e preto. Na verdade, o Brasil inteiro parou [risos]. Vamos desfrutar bem destes dois títulos, mas já temos de colocar a cabeça no Mundial de Clubes, que é algo extremamente importante para nós. Todo o jogador sonha disputar uma competição deste tamanho e importância", disse.