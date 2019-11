Foi divulgada uma fotografia do autor do ataque terrorista que, esta sexta-feira, provocou dois mortos e três feridos na London Bridge, em Londres. Usman Khan, de 28 anos, foi abatido a tiro pela polícia ainda no local.

De acordo com Polícia Metropolitana, Usamn Khan residia em Staffordshire, West Midlands, em Inglaterra, e já tinha sido condenado por terrorismo.

Segundo a imprensa britânica, o homem tinha sido condenado a oito anos de prisão por associação terrorista, depois de ser identificado como um dos nove membros do grupo terrorista responsável pelo planeamento de um ataque à Bolsa de Valores de Londres, que teria por detrás a Al Qaeda, e que as autoridades conseguiram travar.

O suspeito foi ainda acusado de criar uma unidade de treino terrorista numa propriedade de família em Caxemira, enquanto recrutava radicais no Reino Unido.

Usamn Khan, que saiu em liberdade condicional em dezembro de 2018, deverá estar ligado ao grupo extremista al-Muhijaroun.

O The Times escreve ainda que o homem usava uma pulseira eletrónica no momento do ataque.

Recorde-se que as autoridades avançaram que o ataque começou no Fishmonger's Hall, um edifício na extremidade da Ponte de Londres. Nesse mesmo edifício realizava-se uma conferência da Universidade de Cambridge onde Khan era convidado para fala sobre reabilitação de reclusos.

Continua em curso uma investigação ao ataque.