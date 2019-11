As três vítimas do esfaqueamento que ocorreu, esta sexta-feira, numa rua comercial em Haia, na Holanda, são todas menores de idade, informou a polícia, através do Twitter.

O incidente aconteceu em Grote Marktstraat, naquela que é uma das principais zonas comerciais da cidade.

O suspeito está em fuga. As autoridades procuram um homem, entre os 45 e os 50 anos, vestido com um fato de treino cinzento e com um lenço

Ainda não há detalhes sobre quais as motivações do suspeito, mas a polícia afasta para já a hipótese de ataque terrorista.

Recorde-se que o incidente ocorreu algumas horas depois de um homem ter matado duas pessoas e deixado várias feridas com uma arma branca, na Ponte de Londres.