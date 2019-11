A Forbes vai revelar, na edição de dezembro, que sai esta segunda-feira, a lista das 20 mulheres mais poderosas no mundo empresarial em Portugal. Esta sexta-feira, a revista revelou as mulheres que compõem o Top 10.

Desta lista, composta por “investidoras, empreendedoras e presidentes-executivas de grandes empresas", fazem parte nomes como Paula Amorim, que lidera o ranking, Cláudia Azevedo, que surge em segundo lugar, e Manuela Medeiros que completa o top 3. No entanto, há ainda nomes como Cristina Ferreira, apresentadora da SIC, que surge em sétimo lugar na lista.

“Da lista fazem parte investidoras, empreendedoras e presidentes-executivas de grandes empresas. É o caso de Cláudia Azevedo, que lidera a Sonae, uma empresa com vários braços que factura anualmente mais de 6 mil milhões de euros; de Manuela Medeiros, que fundou a Parfois em 1994 e a transformou na marca portuguesa de acessórios de moda mais conhecida no mundo; ou de Cristina Ferreira, a rainha das audiências, que contribuiu sobremaneira para que a SIC recuperasse a liderança no espaço televisivo nacional que lhe fugia há 12 anos”, refere a Forbes, em comunicado.

As 10 das mulheres mais poderosas de Portugal:

1 - Paula Amorim - Presidente-executiva da Amorim Investimentos e Participações SGPS

2 - Cláudia Azevedo - Presidente-executiva da Sonae

3 - Manuela Medeiros - Fundadora e presidente-executiva da Parfois

4 - Leonor Beleza - Presidente da Fundação Champalimaud

5 - Isabel Mota - Presidente da Fundação Gulbenkian

6 - Maria Cândida Rocha e Silva - Fundadora e presidente do Banco Carregosa

7 - Cristina Ferreira - Apresentadora de televisão

8 - Patrícia Bensaude - Presidente do grupo Bensaude

9 - Isabel Vaz - Presidente-executiva da Luz Saúde

10 - Ana Rebelo de Mendonça - Acionista da Promendo (controla a Cofina e a Altri)