O Benfica ficou de fora da Champions após empatar a duas bolas com o Leipzig, na Red Bull Arena, e Bruno Lage assume a campanha feita pelos encarnados na prova milionária.

O técnico encarnado garantiu que não se sente arrependido de alguma decisão em concreto, mas garante que está sempre a aprender.

"Não é questão de estar arrependido ou não. Claro que podemos olhar para trás e pensar porque A, B ou C fez este ou aquele jogo, mas, dois meses depois de iniciar a competição, há jogadores que estão em melhor forma do que outros, mas para mim o melhor onze é sempre aquele que tentamos colocar a cada momento. Se os treinadores mais experientes, com muitos mais jogos, têm aprendizagens ao longo de toda a carreira, acreditem que, pela minha forma de ser, a cada jogo sinto que estou a aprender", disse na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Marítimo.

"Desde o início da época que a nossa ambição é construir uma equipa para chegar o mais longe possível e passar a fase de grupos. O que digo aos adeptos é que a todo o momento o treinador tenta colocar o melhor onze para cada jogo, e cada dia trabalhamos de forma séria e honesta para que aquele Benfica que se viu no último jogo seja uma constante, a termos nacionais e internacionais. Tínhamos a esperança de vencer o jogo e prosseguir na competição. Enquanto treinador, quero fazer evoluir a minha equipa", explicou.

Ós encarnados não passam a fase de grupos da prova milionária há três anos, histórico que o treinador desvaloriza.

"Quando preparo um jogo da Champions não olho para os resultados dos últimos anos, assim como não vou olhar para o facto de o Benfica ter vencido o Marítimo anteriormente nos jogos em casa. Cada jogo tem a sua história. Em função do que nos tem acontecido, após uma boa entrada no campeonato, tivemos um mês e meio em que não temos sido tão consistentes. Temos que procurar que a dinâmica de todos seja a dinâmica da equipa, e que a equipa tenha a consistência da época passada", assegurou.

O Benfica, líder isolado da Liga portuguesa, com 30 pontos, recebe este sábado o Marítimo na jornada 12 da prova, que regressa após paragem para os compromissos das seleções. Na sexta-feira (6 dezembro), na ronda 13, desloca-se até ao Bessa para defrontar o Boavista. Pelo meio, o atual campeão nacional defronta o Sp. da Covilhã, da II Liga, na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Já na segunda-feira, o FC Porto prepara a receção ao Paços de Ferreira, que segue na zona vermelha, com apenas 8 pontos (em 11 jogos) – ou seja, a 20 do dragão, que, com 28 pontos, segue no 2.º lugar. Na quinta-feira, a equipa de Sèrgio Conceição enfrenta o Casa Pia para a Taça da Liga.

Já o Sporting terá pela frente uma dupla jornada em Barcelos: este domingo defronta o Gil Vivente na 12.ª ronda da Liga (leão é 4.º; Gil em 11.º); seguindo-se, a meio da semana, o duelo a contar para a fase de grupos da Taça.

Recorde-se que a equipa de Silas garantiu o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa após ter goleado esta quinta-feira o PSV; enquanto o dragão venceu, no mesmo dia, os Young Boys e só dependem de si para seguir em frente.