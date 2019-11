O ano não foi fácil para a monarquia britânica, entre os rumores de mal-estar entre os netos da Rainha, a relação de Meghan Markle com a imprensa e o escândalo sexual que envolve o príncipe André, talvez por isso Isabel II já se esteja a tratar dos preparativos para abdicar do trono, a favor do filho Carlos, o primeiro na linha de sucessão.

A imprensa inglesa avança que os planos para a Rainha passar a coroa, após 67 anos de reinado, já estão em marcha, devendo a abdicação acontecer dentro de 18 meses, quando Isabel II tiver 95 anos, a mesma idade com que o marido, o duque de Edimburgo, se retirou da vida pública.

O príncipe Carlos, consta, já tem vindo a substituir a Rainha em vários eventos públicos. “Sua Majestade tem noção da sua idade e quer assegurar-se de que quando chegar a altura a transição da Coroa se fará na perfeição”, afirmou um antigo membro do staff da Casa Real, a um tabloide inglês.

“A Rainha pensou muito no assunto e prevê, que se estiver viva aos 95 anos, pensará seriamente em entregar o Reino a Carlos”, acrescentou a mesma fonte.